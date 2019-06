Terreinwagen knalt tegen geparkeerd voertuig in Brielen: “dringend nood aan meer verkeersveiligheid” LSI/CMW

01 juni 2019

17u46

Bron: LSI/CMW 0 Ieper Langs de Veurnseweg (N8) in Brielen (Ieper) is zaterdagochtend rond 7u een 28-jarige automobilist uit Vleteren met zijn terreinwagen tegen een geparkeerde Audi beland. Dat gebeurde aan de voormalige dagbladhandel in Brielen. Er raakte niemand gewond.

Automobilist B.V. reed richting Ieper maar viel wellicht in slaap achter het stuur. Daardoor belandde zijn aan de andere kant van de weg terecht en ramde er enkele paaltjes en verkeersborden. Een geparkeerde Audi van een buurtbewoner deelde ook stevig in de brokken. “Dit ongeval toont aan dat er dringend actie moet worden ondernomen”, zegt gemeenteraadslid Jordy Sabels (Groen), die de verkeersveiligheidsproblemen in Brielen maandagavond op de gemeenteraad zal aankaarten. “Alles start met dringende herstellingen aan het wegdek van de Veurnseweg en van bepaalde zijstraten. Enkele inwoners stuurden al een mail naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en kregen als antwoord dat de werken in Brielen niet als prioriteit worden beschouwd. De mensen hebben het gevoel dat hun dorp niet belangrijk genoeg is, terwijl ze merken dat het in de stadskern wel vooruit gaat.” Op 9 mei was er een bewonersvergadering, waarop een 80-tal inwoners kwamen opdagen. “Verkeersveiligheid is het meest gebruikte woord van de bewonersvergadering geworden. Er werden heel wat voorstellen gedaan om het verkeer af te remmen zoals het plaatsen van extra verkeerslichten - tijdens de werken aan de suggestiestroken brachten de tijdelijke lichten rust in het dorp - meer snelheidscontroles, een trajectcontrole, fietstunnels, afremmende bloembakken, zone 50 en 30 uitbreiden en elektrische snelheidsborden. De tijd is er meer dan rijp voor!”