Tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ toont veerkracht van de Ieperling na WO I Christophe Maertens

29 mei 2020

19u38 0 Ieper In Ieper gaan op zaterdag 30 mei de deuren van het Yper Museum en het In Flanders Fields Museum (IFFM) na de verplichte lockdown opnieuw open. Meteen kan de bezoeker kennis maken met de nieuwe tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’, over hoe Ieperling na WO I alles weer op de rails probeerde te krijgen. De link met vandaag is vlug gemaakt, want ook nu moeten de bewoners van de stad hun veerkracht tonen na de coronacrisis.

Zonder corona zouden we al op 21 maart een bezoek hebben kunnen brengen aan de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ in het Yper Museum, de expo die handelt over de terugkeer van het sociocultureel leven in Ieper na WO I. Het virus stak echter een stokje voor de opening en de tentoonstelling moest voor enkele maanden op slot. Nu het coronagevaar een beetje geweken is, kan de expo dan toch openen.

Verschillende thema’s

“’herSTELLINGEN’ focust op de manier waarop de samenleving zich herstelt”, zegt wetenschappelijk medewerkster Hannelore Franck, die instaat voor de inhoud van de tentoonstelling. “Het is het verhaal van de gewone mens, hoe die 100 jaar geleden na de oorlog de draad weer oppikte. De tentoonstelling is opgebouwd uit verschillende thema’s: Ieperlingen die weer samen muziek spelen, weer samen op café gaan, zich opnieuw verenigen, kinderen die terug naar school trekken en het toerisme dat stilletjes opbloeit. We vertellen het verhaal van hoop en verbinding, soms met een donker kantje. De elite bleef comfortabel in hun woningen in Gent of Brussel, tot de stad opnieuw leefbaar was. Wie terugkeerde had meestal die luxe niet. Die mensen keerden terug uit liefde naar hun thuisstad, maar vaak ook uit noodzaak.”

Chinese zaal

De expo is te vinden in de Goliathzaal van het museum en herbergt enkele mooie verhalen. Bijvoorbeeld over de oosterse aanwezigheid in Ieper in die tijd. Zo leert de bezoeker dat de Chinese president een bedrag van 50.000 francs aan de stad schonk. Tijdens en na de oorlog waren er heel wat Chinezen actief in onze contreien. De gift moest dienen voor een culturele instelling of voor onderwijs. Het stadsbestuur spendeert het geld echter aan het Stedelijk Museum in het Vleeshuis. Om de Chinese zaal te decoreren koopt de stad Chinees porselein aan. “Althans dat dacht men, want nadien bleken twee vazen van Japanse oorsprong te zijn”, zegt Hannelore Franck.

Een luik van de tentoonstelling speelt zich buiten de museummuren af. Op een binnenkoer van de Lakenhalle maakten tieners een interpretatie van ‘herSTELLINGEN’. Die jongeren maken deel uit van het Voorlopig bewind, de jongerenwerking van het Yper Museum. “We maakten grote glasramen met daarop onze mening over de 9 thema’s die ook in de tentoonstelling te vinden zijn”, zegt Justine Desmet. “We kozen voor glasramen om ons verhaal te vertellen. Daarvoor vonden we inspiratie in het schitterend glasraam in de raadszaal van de Lakenhalle dat in 2020 precies vijftig jaar bestaat, het is een ode aan het glasraam en het gebouw waar het Yper Museum in zit.”

Handgels en toegangsbandjes

Zowel het Yper Museum als het In Flanders Fields Museum namen een reeks maatregelen om de heropening van de musea op een veilige manier te laten verlopen. Bezoekers reserveren best hun tickets vooraf. Dat kan via de website van het Yper Museum of in het IFFM. Bij reservatie kiezen bezoekers een tijdsblok. “Zo kunnen we het aantal bezoekers spreiden doorheen de dag”, klinkt het in het Yper Museum. “Reserveren kan tot een uur voor de komst. Voor een bezoek aan het museum volg je de pijlen volgens een looprichting. Zo kruisen mensen elkaar op een veilige afstand. Aan de ticketbalie voorzien we in handgels en de toegangsbandjes krijgen de mensen na hun bezoek mee naar huis. Als herinnering maar vooral om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Meer info via ypermuseum.be.