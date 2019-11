Tentoonstelling en opendeur bij Stadsarchief Ieper Christophe Maertens

30 november 2019

08u59 3 Ieper In de bib van Ieper loopt er van 7 december tot en met 18 januari een tentoonstelling over het Ieperse stadsarchief. Op 7 december gooit het archief de deuren open.

“De tentoonstelling schetst de bewogen evolutie van het archief onder leiding van een aantal kleurrijke stadsarchivarissen: een rijke beginperiode, de catastrofe van 1914, de moeizame wederopbouw en een nieuw archief vanaf 1991. Ook krijg je een kijk op de huidige werking en worden een aantal topstukken, maar ook minder bekende documenten uit de rijke collectie getoond”, aldus de organisatoren.

De tentoonstelling opent op zaterdag 7 december 2019 van 9 uur tot 16 uur in de Alfa en Omega zaal van de bib. Daarna is de tentoonstelling tot en met 18 januari 2020 vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Op zaterdag 7 december is er tussen 9 en 16 uur een opendeurdag in het archief. Tussen 9 uur en 16 uur kan je er binnenlopen voor een rondleiding langs de leeszaal en de magazijnen. Kinderen zijn welkom om een kattenmasker te kleuren en archiefraadsels op te lossen. De opendeurdag is gratis toegankelijk, inschrijven is niet nodig.