Tentoonstelling ‘De Polsslag van Le Nord’ toont werk van Rijselse kunstenaar Eric Monbel Christophe Maertens

29 september 2020

09u02 0 Ieper Cultuurcentrum Het Perron en De Queeste Art zetten tussen vrijdag 16 oktober tot en met 14 november de tentoonstelling ‘De Polsslag van Le Nord’ van Eric Monbel op poten. De expo loopt in Het Perron en in Het Kruitmagazijn.

In de werken van de Rijselse kunstenaar Eric Monbel klopt de polsslag van ‘Le Nord’, klinkt het bij CC Het Perron. Al vlug liet Monbel zich opmerken met ‘l’Ennui’, schilderijen van in zichzelf gekeerde, berustende of vereenzaamde figuren. Door de verhalen van zijn grootmoeder raakte de kunstenaar gefascineerd door het oorlogsdrama. Zijn scherpe tekeningen rond het thema van de gasaanvallen kregen een eigen tentoonstelling in ‘La Piscine’ in Roubaix. De tentoonstelling in Ieper toont een collectie geschilderde draagberries in Het Kruitmagazijn. In CC Het Perron is ander werk van de Fransman te zien. Door de coronacrisis is er geen vernissage, maar er zijn wel rondleidingen met de kunstenaar op zaterdag 24 oktober en op woensdag 11 november. Die starten telkens aan Het Kruitmagazijn om 16 uur. Reserveren voor één van de rondleidingen is noodzakelijk, via 057/239480.