Tegenstrijdigheid in gemeentelijk magazine Infoflash: “Mogen we nu wel of geen hout verbranden?” Christophe Maertens

19 november 2019

17u24 0 Ieper In de laatste editie van het gemeentelijk magazine Infoflash van Langemark-Poelkapelle staan twee artikels die elkaar tegenspreken rond het verbranden van hout.

Gemeenteraadslid Laurent Hoornaert van oppositiepartij TOPE 8920 merkte de tegenstrijdigheid op in de laatste Infoflash van de gemeente. Op pagina 9 staat een artikel met als titel ‘Knotter zoekt Knotboom’. Daarin staat te lezen dat het Regionaal Landschap Westhoek op zoek is naar knotters om knotbomen te snoeien. Wie op zoek is naar brandhout kan zich melden, staat er te lezen. Op pagina 10 staat dan weer dat milieuschade het hoogst is door houtververbranding in de open haard. ‘Je woning verwarmen met brandhout heeft een belangrijke impact op de luchtvervuiling door de uitstoot van fijn stof, CO2 en stikstof- en zwavelstofoxiden’, staat er in de tekst.

“Is dat niet een beetje tegenstrijdig? Wat is het nu? Mogen we nu hout verbranden of niet?”, vraagt Hoornaert zich af. Partijgenoot Koen Bentein merkte op dat het misschien een goed idee zou zijn om opnieuw een redactieraad in het leven te roepen voor Infoflash. “Maar het is wel een mooi boekje geworden, proficiat daarvoor”, voegt Hoornaert er nog aan toe.

