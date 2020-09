Tegen de lamp gelopen en weer in de cel VHS

08 september 2020

19u59 0

De raadkamer van Ieper verlengde dinsdag met een maand de aanhouding van G.B., een 28-jarige man zonder gekende woonplaats. De man, die geboren werd in Duinkerke, werd vorige week aangehouden voor inbreuken op de drugswetgeving. Hij stond geseind nadat hij in januari was betrapt op het bezit en de verkoop van cannabis maar leefde sindsdien ondergedoken. Vorige week woensdag kon hij opgepakt worden in Menen.