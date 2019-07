Te veel volle vuilnisbakken tijdens Ieperse evenementen: “We kunnen inderdaad een tandje bijsteken.” Christophe Maertens

02 juli 2019

18u35 0 Ieper CD&V-raadslid Peter De Groote hoopt dat het Ieperse stadsbestuur voldoende vuilnisbakken en mobiele toiletten zal voorzien tijdens de zomerevenementen. Het raadslid kaartte het probleem aan tijdens de gemeenteraad. “Tijdens afgelopen rallyweekend deed zelfs iemand zijn behoefte in het portaal van een buur”, aldus Peter De Groote. “We kunnen inderdaad een tandje bijsteken”, weet schepen Desmadryl (Open Ieper).

“De zomer staat voor de deur en tal van evenementen staan weer gepland. Het centrummanagement ijverde de voorbije jaren om bij eigen organisaties vanuit de stad te voorzien in extra mobiele toiletten en vuilnisbakken, maar ook om dit op te leggen aan externe organisatoren. Dit gebeurde af en toe al maar was zeker nog voor verbetering vatbaar. CD&V hoopt dat het stadsbestuur hier een vervolg aan breit en ook voor de evenementen van dit jaar ervoor zorgt dat de bestaande vuilnisbakken niet vol zitten op het moment dat het evenement nog goed en wel moet starten”, aldus De Groote. “Of dat de vele bezoekers zich, heel vaak tot ergernis van de lokale horeca, niet allemaal moeten wenden tot de horecazaken op en rond de Grote Markt bij gebrek aan voldoende mobiele toiletten. Wil de meerderheid hier rekening mee houden?”

Schepen Desmadryl (Open Ieper) reageert: “Momenteel zijn wij alle bestaande reglementen aan het evalueren, ook het reglement rond het organiseren van evenementen zal worden herbekeken en aangepast. Het is zo dat we nu pas de eerste evenementen kunnen evalueren. We zien dat we een tandje bij kunnen steken. We kijken dan ook na hoe we op zeer korte termijn hierop kunnen inspelen en kunnen zorgen voor een beter georganiseerde ophaling voor en tijdens het evenement. In tweede instantie kijken we naar de organisatoren zelf, waar we bepaalde verplichtingen zullen opleggen, in de vorm van afvaleilanden of een afvalplan. Omtrent openbare toiletten zijn er regels opgelegd, maar we moeten ook hier een degelijke evaluatie maken.”

Peter de Groote vindt het jammer dat er tijdens het afgelopen rallyweekend niet meer maatregelen werden genomen.

“Er stonden containers onder het Nieuwerck die zouden moeten verspreid worden, maar ze bleven daar gewoon heel het weekend staan. Op Facebook krioelde het van foto’s van overvolle vuilnisbakken. Ik woon ondertussen al 48 jaar in de Ieperse binnenstad. Ik kan je zeggen dat het niet leuk is om zondagmorgen je rolluiken open te doen en te zien dat je vensterbank vol staat met lege ijspotjes en drankblikjes. Bij mijn buur deed er zelfs iemand zijn behoefte in het portaal. Dat is ook niet moeilijk als er maar één mobiel toilet is op de hele Grote Markt. Ik hoop dan dat er al maatregelen zullen genomen worden voor het evenement dat georganiseerd zal worden op 11 juli.”