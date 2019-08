Te veel gedronken? Koop een anti-katerpil Christophe Maertens

28 augustus 2019

21u06 10 Ieper Een Ieperse apotheek kreeg op sociale media heel wat reactie op het verkopen van een anti-katerpil. Apotheker Julie Debaere stelde de pil zelf samen. “Het is wetenschappelijk onderbouwd.”

“Feestje gehad? De dag erna voel je je vaak niet fit. Je hebt last van de welbekende kater. Met deze pillen kan je de dag weer met een fris gevoel starten. Vanaf 18 jaar. Max 4 tabletten per dag. Vraag raad in de apotheek!” Dat stond tot nu te lezen op de Facebook-pagina van apothekeres uit Ieper. De apotheek stelde de pil zelf samen. In de pil zitten verschillende producten, tegen hoofdpijn, om de maag te beschermen en een middel tegen overgeven. “Het is wetenschappelijk onderbouwd”, zegt ze op de website van de Krant van West-Vlaanderen.

“Nu en dan krijg ik mensen over de vloer die vragen of we niets hebben dat helpt tegen een kater”, zegt Julie op kw.be. “Afhankelijk van de klachten kunnen er drie of vier middelen effectief zijn tegen misselijkheid, hoofdpijn of krampen. In plaats van telkens al die verschillende bestaande pijnstillers te geven, vermengde ik de producten in een capsuletje, waardoor één pilletje volstaat om het hoofd te bieden aan de meeste klachten.” De pil zou een mengeling bevatten van Perdolan Compositum, paracetamol, aspirine en een beetje coffeïne, tegen de hoofdpijn. Om de maag te beschermen bevat de pil Ranitidine en Metoclopramide tegen het overgeven. Een antikaterpil is niet nieuw en werd al eerder op de markt gebracht. De Iepers apotheek liet om te beginnen 5.000 pillen maken door een gespecialiseerde firma, maar ze denkt dat ze vlug een nieuwe voorraad zal moeten bestellen. Twintig capsules kosten 8.99 euro.

Of ze werkt zal afhangen van de hoeveelheid alcohol de gebruiker dronk. Tegen vermoedheid en uitdroging zal de pil niet werken. Wel verlicht het de symptomen van hoofdpijn en misselijkheid.

Op de Facebook-pagina van de apotheker kent de pil veel succes. Veel mensen wilden de pil onmiddellijk kopen. Jeugdwerker Henri Menheere uit Ieper ziet het echter anders. “Overmatig alcoholgebruik maakt dagelijks vele levens kapot, op tal van manieren. Ook in Ieper, bij jong en oud, is dat zo. En dit soort ideeën maken het nog gemakkelijker”, reageert de man. “Vanuit een commercieel oogpunt begrijp ik het best, maar vanuit een maatschappelijk welzijn bekeken zijn dit soort ideeën echt niet positief.”