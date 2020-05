Taxi Moons in Ieper en Brugge failliet Erik De Block

05 mei 2020

14u54 6 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft het taxibedrijf Moons, met vestigingen in Ieper en Brugge, failliet verklaard.

Taxi Moons stond onder meer in voor vervoer naar alle luchthavens en treinstations in België en alle buurlanden. De taxivergunning werd verleend in 2011. In Ieper was het bedrijf gevestigd in de Veurnseweg, in Brugge was er een vestiging aan de Steenkaai. Het bedrijf had ook een limousineservice.

De rechtbank heeft advocaat Frank Lesage uit Moorslede aangesteld als curator.