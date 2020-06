Taskforce Stad Ieper legt nieuw pakket steunmaatregelen op tafel: “Alle beslissingen die wij nemen worden afgetoetst aan de financiële mogelijkheden van de stad” Christophe Maertens

03 juni 2020

10u16 2 Ieper Het Ieperse stadsbestuur neemt een aantal nieuwe maatregelen om door de coronacrisis getroffen sectoren een hart onder de riem te steken. De stad wil daarmee het sociale en economische leven tijdens en na de coronacrisis ondersteunen.

Sinds 13 maart 2020 nam de Nationale Veiligheidsraad een aantal strikte maatregelen met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie, ook op lokaal vlak. “Het is duidelijk voor welke sectoren we een versnelling hoger moeten schakelen. Ook na de opstart van onder andere de horeca en de toeristische verblijven zal de impact van deze coronacrisis zich helaas nog een eind laten voelen. Daarop willen we nu al anticiperen”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Geen belastingsverhoging

Stad Ieper wil het sociale en economische leven tijdens en na de coronacrisis ondersteunen. Zo kwam de taskforce in het laatste overleg tot een nieuw pakket steunmaatregelen. Die worden voorgelegd op de volgende gemeenteraad op 8 juni. Het betreft onder meer verlengde vrijstelling van de terrassen- en logiestaks en de huur van de handelspanden en concessies van de stad. Ook de financiële steun voor initiatieven rond kinderopvang wordt gegarandeerd.

“Alle beslissingen die wij nemen worden afgetoetst aan de financiële mogelijkheden van de stad. Door zorgvuldige keuzes, blijven de al lopende projecten op onze agenda om uit te voeren. Ook een algemene belastingverhoging komt er uitdrukkelijk niet”, zegt schepen van Financiën en Welzijn Eva Ryde (N-VA).

De maatregelen die de gemeenteraad worden voorgelegd zijn:

Vrijstelling logiestaks tot eind 2020

Op voorstel van het schepencollege, nam de gemeenteraad eerder al de beslissing om de logiestaks voor B&B’s, vakantiewoningen en hotels te schrappen tijdens de periode van strikte maatregelen. Het voorstel is nu de logiestaks van april tot eind 2020 te laten vallen.

Vrijstelling terrassentaks tot eind juni

De terrassentaks werd al geschrapt tijdens de periode van strikte maatregelen. Deze vrijstelling wordt alvast tot eind juni verlengd.

Kwijtschelding of vermindering huurgeld maand mei voor handelspanden en concessies van de stad

“Concessiehouders en huurders van de handelspanden in eigendom van de stad die hun zaak nog niet konden openen kregen eerder al een vrijstelling van de maand april. Ze zullen nu ook voor de maand mei geen huurgeld hoeven te betalen. Voor winkels die op 11 mei weer van start gingen, wordt het huurgeld voor mei gehalveerd.”

Financiële steun initiatieven kinderopvang

“De subsidie voor kinderopvanginitiatieven zal in de periode van maart tot 8 juni berekend worden volgens het aantal kindjes dat werd ingeschreven en niet op basis van de echte aanwezigheid. Door de goed opgevolgde maatregelen, was de bezetting bijzonder laag: een aderlating voor de kinderopvangsector. We bieden steun om het hoofd boven water te houden.”

Verlenging van de termijn met 2,5 maand vooraleer de leegstandsheffing van toepassing wordt

“In de volledige lockdown konden woningen die te koop stonden, niet bezichtigd worden. Ook was het quasi onmogelijk om zelf werken uit te voeren of alle voorziene aannemers in te schakelen. Dus woningen bleven langer leegstaan dan voorzien. Daarom zal de termijn vooraleer een leegstandsheffing toegepast wordt met 2,5 maand verlengd worden.”