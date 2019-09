Tacoenwijk niet bereikbaar door asfalteringswerken Christophe Maertens

26 september 2019

13u42 2 Ieper In Zillebeke wordt op vrijdag 27 september asfalt gegoten in de Zandvoordestraat. Daardoor is de Tacoenwijk niet bereikbaar.

“Vrijdag wordt er een onderlaag in asfalt gegoten in de Zandvoordestraat, tussen de Wervikstraat en de Tacoenwijk”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “De Tacoenwijk zal overdag niet of moeilijk bereikbaar zijn. ’s Avonds kan je wel opnieuw door.”