Tachtigtal oproepen voor stormschade in Westhoek VHS

11 mei 2020

18u56 5 Ieper Bij Brandweer Westhoek liepen zondag en maandag een tachtigtal meldingen binnen voor interventies.

“In de meeste gevallen ging het om afgerukte takken, links en rechts sneuvelden ook bomen die in een aantal gevallen dwars over de weg kwamen te liggen”, weet woordvoerder Kristof Louagie. Zo versperde maandagvoormiddag op de Dikkebusseweg in Dikkebus, ter hoogte van het Millekruis, een omgewaaide boom zo goed als de volledige rijweg. De brandweer kwam ter plaatse om de boom gedeeltelijk te verzagen en de rijweg weer vrij te maken. Ook op de baan tussen De Klijte en Reningelst viel een boom op de baan, daar was wel nog doorgang mogelijk. “In februari hadden we ook al af te rekenen met hevige rukwinden en storm”, zegt Kristof Louagie. “Een deel van de bomen die toen net niet sneuvelden, stonden nu volledig in blad. Daardoor vingen ze veel meer wind dan in februari en vielen ze makkelijker neer.” Voor zover bekend, raakte niemand gewond door het stormweer.