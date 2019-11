Tachtiger wordt onwel achter stuur en knalt op voetpad op elektriciteitspaal LSI

30 november 2019

15u50

Bron: LSI 0 Ieper Langs de Dikkebusseweg in Ieper is zaterdagnamiddag een 87-jarige man met zijn wagen op het voetpad op een elektriciteitspaal geknald. Wellicht raakte de man onwel. Een geparkeerd voertuig is net als de wagen van de bejaarde man volledig verloren.

Iets over 13.30 uur reed de tachtiger met zijn Renault Kadjar van het station van Ieper richting Dikkebus. Wellicht werd hij plots onwel. Met zijn wagen week hij volledig naar de overkant van de weg uit en belandde op het voetpad. Enkel door een elektriciteitspaal kwam zijn voertuig tot stilstand. De paal boorde zich in de motorkap van de wagen, knapte af en viel met een luide knal op het dak van de geparkeerde Kia Picanto van buurtbewoonster Annick Dejoncheere. Op een haar na misten de paal en de auto de geparkeerde Opel Astra van een andere buurtbewoner. “Ik kom er vanaf met enkele schrammen op de auto, meer niet”, aldus de eigenaar. De bejaarde automobilist zat wat geprangd tussen zijn airbag en raakte gewond aan de hand. Wat verward werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis in Ieper overgebracht. De brandweer van de zone Westhoek zorgde voor het opruimen van de brokstukken en signalisatie.