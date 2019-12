Taalklacht over mannetje met Engelstalig opschrift ‘slow’ aan schoolpoort: directeur gaat bord voorlopig niet wegnemen Christophe Maertens

06 december 2019

16u34 14 Ieper Iemand diende een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht tegen de basisschool Sint-Jozef in Ieper. Het stoot de klager blijkbaar tegen de borst dat voor de schoolpoort er een bordje staat met daarop het Engelse woord ‘slow’, bedoeld voor hardrijders in de straat. “Een beetje overdreven, toch?”, vindt directeur Lieven Calis.

Het was even schrikken voor Lieven Calis, directeur van de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Ieper, deze week toen hij zijn post opende. Een brief met afzender de Vaste Commissie voor Taaltoezicht maakte duidelijk dat er iemand een klacht had ingediend over “het feit dat aan de school een verkeersbord met de Engelstalige tekst ‘slow’ staat.”

Meenseweg

“Tja, wij hebben het bord in de vorm van een ventje daar inderdaad geplaatst”, zegt de directeur. “We deden dat in het kader van de verkeersveiligheid. U weet of u weet niet dat wij sinds langer vragen naar een veiligere verkeerssituatie in Meenseweg. We vinden het daarbij belangrijk dat we ook zelf onze duit in het zakje doen. We hebben dat bord gewoon aangekocht, net zoals veel andere scholen”, zegt de directeur. “Ik hoorde al eerder van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, maar ik wist niet dat die ook voor zo’n zaken optraden. Pas op, ook ik hecht belang aan het Nederlands en aan de Vlaamse identiteit, maar je moet alles toch een beetje in zijn proporties zien.” De directeur is niet van plan het ‘ventje’ onmiddellijk weg te doen. “Maar ik ga het niet op de spits drijven. Ik ga een gefundeerd antwoord sturen naar de commissie. Mochten wij de wet overtreden, dan plaats ik het bord niet meer buiten. Trouwens, ik nodig de klager uit naar onze school. Hij kan dan eens deelnemen aan een les verkeer, een les taal of een les verdraagzaamheid”, aldus nog de directeur.