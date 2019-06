Syntra West leidt professionele wijnbouwers op: van druif tot uitbaten wijndomein Christophe Maertens

20 juni 2019

15u38 2 Ieper Syntra West organiseert op 29 juni en 1 juli infodagen in de campussen Brugge, Kortrijk, Oostende, Veurne en Ieper. In Ieper wordt de vernieuwde opleiding wijnbouwer-wijnmaker voorgesteld. “Daarbij maak je in het eerste jaar al meteen een eigen wijn.”

“In de lessenreeks wijnbouw leert de cursist alles over het hele proces van wijnbouwen en -maken”, zegt Sofie Barremaecker van Syntra West. “Het gaat van de druivenranken op een perceelgrond tot het beheren van een wijnstock in het eigen wijnbedrijf. De lessen zijn bedoeld voor mensen die het wijnbouwen professioneel willen aanpakken. De cursus is vernieuwd. Zo kwam eerder het zelf wijnmaken pas in het tweede jaar aan bod, terwijl dat nu al in het eerste jaar op het programma staat.” Voor de lessenreeks is er geen voorkennis vereist. In het eerste jaar wordt je opgeleid tot ‘medewerker wijnbouw’, in het tweede jaar tot ‘wijnboer-wijnmaker’.

Wat komt in de lessen aan bod? Het gaat van degustatietechnieken, combinatie wijn en gerecht, alles over druiven, de chemie van het wijnmaken, aanleg van een wijngaard en ziekten en plagen. In het tweede jaar staat onder meer bottelen van wijn, persen en maken van een eigen wijn op de agenda. De studenten bezoeken een wijngaard en leren hoe ze een domein moeten uitbaten. De cursus is verdeeld in modules en bij het einde van elke module is er een proef. In de loop van de cursus krijg de deelnemer de opdracht een eindwerk te schrijven. Wanneer de cursist is geslaagd voor de verschillende moduleproeven en voor het eindwerk krijgt hij of zij het getuigenschrift Wijnbouwer-Wijnmaker. De lessenreeks begint 16 november 2019. De lessen vinden telkens op zaterdag plaats van 9.30 uur tot 13 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. De infodagen lopen op zaterdag 29 juni tussen 9 en 12 uur en op maandag 1 juli tussen 14 uur en 20 uur. In Ieper bevindt de campus van Syntra West zich in een nieuw gebouw aan de Grachtstraat 13, niet ver van het station.