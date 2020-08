Syntra toont opleidingen tijdens livestream Christophe Maertens

26 augustus 2020

08u20 0 Ieper Syntra, het centrum dat praktijkgerichte opleidingen organiseert, zet digitale infodagen op poten.

Op zaterdag 29 augustus is er een livestream te volgen, waarbij alle opleidingsmogelijkheden worden voorgesteld. De livestream is te bekijken tussen 9.30 uur en 12.30 uur. Daarnaast krijgen mensen de kans om een online infosessie te doen, en dat van maandag 31 augustus tot en met 3 september. Geïnteresseerden horen alles over de opleiding die ze wensen te volgen en kunnen vragen stellen. Inschrijven voor deze gratis sessies is wel verplicht. Wie liever naar de campus komt, kan een afspraak maken met een opleidingsmanager. Daarvoor wordt ruimte en tijd vrijgemaakt op woensdag 2 september tussen 17 uur en 21 uur. In Ieper is Syntra te vinden in de Grachtstraat 13. Verder zijn er campussen in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Veurne. Meer info hier.