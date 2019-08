Suikerspin niet meer overal te koop in Bellewaerde: een maatregel tegen wespen mvdb en Christophe Maertens

27 augustus 2019

Het pretpark Bellewaerde in Ieper neemt naar jaarlijkse gewoonte maatregelen tegen wespen en bant daarom op enkele plaatsen in het park versgemaakte suikerspin.

Omdat Bellewaerde nogal wat groen en water heeft, zijn er vaak wespen te vinden. Het park neemt jaarlijks maatregelen tegen de beestjes en dit jaar wordt de suikerspin op enkele plaatsen in het park gebannen. “Het is niet dat er geen suikerspin meer te koop wordt aangeboden in het park, maar uit voorzorg wordt er geen suikerspin meer verkocht op enkele plaatsen”, zegt woordvoerster An De Ridder. “We willen absoluut vermijden dat er een wesp tussen de suiker raakt en op die manier iemand kan prikken.”

Het park neemt jaarlijks maatregelen tegen wespen. “We werken onder andere met wespenvallen, maar het park 100 procent wespenvrij houden is natuurlijk niet mogelijk”, aldus de woordvoerster. “Wel hebben we dit jaar minder wespen dan anders.”





