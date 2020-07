Succes Last Post vergt strengere coronamaatregelen: “Wie hardnekkig weigert de regels na te leven, krijgt een proces-verbaal” Christophe Maertens

21 juli 2020

13u45 2 Ieper Ook in coronatijden en zonder Britse toeristen blijkt de Ieperse Last Post volk te lokken. Zoveel zelfs dat de veiligheid van de aanwezigen in gevaar komt. De Last Post Association greep in: bezoekers moeten een mondmasker dragen en nadars helpen de afstand te respecteren. “We willen niet dat de plechtigheid in het gedrang komt door toeschouwers die de discipline aan hun laars lappen.”



Sinds 1 juli is er opnieuw publiek toegelaten onder de Menenpoort voor het bijwonen van de Last Postceremonie in Ieper. Het gaat om 152 mensen die elk een plaatsje krijgen onder het monument. Daarvoor werden op de grond markeringen aangebracht. Tot nu loopt dat allemaal goed, maar achter de nadars buiten de Menenpoort verzamelde zich de laatste dagen een massa volk, waarbij de coronamaatregelen niet altijd werden gerespecteerd. Het stadsbestuur, de politie en de Last Post Association zagen het de verkeerde richting uitgaan en namen maatregelen. Vanaf nu is het dragen van een mondmasker verplicht. “We zorgen voor duidelijke instructies op een mobiel lichtscherm”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “Iedereen vragen we de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren. De nadars zijn op zo’n manier neergezet dat een 250-tal mensen in horizontale rijen er een plaatsje vinden, elk in hun bubbel. Met die maatregelen denken we meer mensen te kunnen ontvangen in veiliger omstandigheden. Het is de bedoeling dat de klaroeners de Last Post iedere dag opnieuw blijven blazen. We willen niet dat dit in het gedrang komt door bezoekers die de discipline aan hun laars lappen.”

Vakantie

In totaal daagden er maandagavond toch zo’n 700 toeschouwers op, waaronder nogal wat toeristen uit onder meer Nederland. Jurgen Vancompernolle uit Oudenaarde was, samen met zijn vrouw en twee dochters, voor het eerst in zijn leven getuige van de plechtigheid. “Het is wel indrukwekkend, het doet me iets”, klinkt het. “We hadden vernomen, via de media, dat we een mondmasker moeten dragen. Het staat hier aangeduid op het scherm. Toch vind ik dat de mensen iets te dicht bij elkaar staan. De nadars doen hun werk, maar toch. Het gaat om veel volk samen.” Het gezin is een paar dagen op vakantie in de streek. “We zijn bewust niet naar het buitenland, omwille van de coronacrisis.”

Hoofdcommissaris Kenneth Coigné, korpschef van de politiezone Arro Ieper, is tevreden met wat hij zag. “Wij zorgen ervoor dat we als politie zoveel mogelijk aanwezig zijn aan de Menenpoort”, aldus de politiechef. “Het is niet meteen de bedoeling om repressief op te treden, maar om te sensibiliseren en te informeren.”

Bijsturen

“De nieuwe maatregelen vergen extra werk, maar iedereen moet een inspanning doen om het virus te bestrijden. De volgende dagen zal het zeker op deze manier gebeuren. Als we zien dat het aantal toeschouwers blijft stijgen, gaan we evalueren. Eventueel kunnen we wat meer ruimte nemen tussen de nadars, maar het zal vooral een kwestie zijn van het zo goed mogelijk gebruik maken van de locatie. Bijsturen is nu nog niet aan de orde, want de discipline is er wel. Ik zie dat veel bezoekers hun mondmasker blijven dragen bij het verlaten van de site. Het zal ervan afhangen hoeveel mensen er in de toekomst nog zullen bijkomen.” De hoofdcommissaris hoefde maandagavond slechts een iemand op zijn plichten te wijzen. “Het was een Nederlander die zijn mondmasker was kwijtgeraakt. Omdat de maatregelen pas sinds vandaag in voege zijn, zagen we dat door de vingers, maar dat blijft niet zo. Wie hardnekkig weigert de regels na te leven, kan een proces-verbaal krijgen. Maar nogmaals: Wij hebben vooral de bedoeling om te sensibiliseren.”