Stuur gratis een bedankingskaartje naar een mantelzorger Christophe Maertens

19 juni 2020

08u00 0 Ieper Via de stad Ieper kunnen mensen een mantelzorger verassen met een fleurig bedankingskaartje. Een iemand krijgt een mooie ruiker bloemen, bezorgd door de stad.

Dinsdag 23 juni is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor mensen die hen nauw aan het hart liggen. Via Stad Ieper kan een mantelzorger worden verrast met een fleurig bedankingskaartje. “We zullen ook één iemand een échte mooie ruiker bloemen bezorgen”, aldus de stad. Het kan door via een online formulier te laten weten wie en waarom moet worden bedankt. De stad Ieper doet de rest: de mantelzorger wonend in Ieper krijgt een bedankingskaartje in de bus.

Een mantelzorger ondersteunt iemand die extra zorg nodig heeft of ziek is. Hij of zij doet dat door bijvoorbeeld boodschappen te doen of de maaltijd klaar te maken, medicatie te geven,….Het gebeurt onbezoldigd en vanuit persoonlijke band.