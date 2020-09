Stroomt er straks nog elke dag water uit Ieperse kranen? Oppositie dringt aan op versneld plan van aanpak Christophe Maertens

15 september 2020

11u53 0 Ieper De droogte blijft een groot probleem, dus vragen de Ieperse groenen de meerderheid om snel een waterplan op tafel te leggen. “Moeten we niet samenwerken met de andere partijen om deze problematiek aan te pakken?”, oppert Groen-raadslid Jordy Sabels. “We zitten absoluut niet stil”, reageert het stadsbestuur.

“Al sinds 2017 is Vlaanderen even droog als Zuid-Afrika. Daar hebben ze ondertussen het probleem aangepakt, in onze regio niet”, aldus Jordy Sabels. “Onze boodschap is simpel: besef dat droogte geen nieuw gegeven is, ga ermee aan de slag samen met de andere gemeenteraadsleden en werk een waterplan uit om het probleem aan te pakken. We moeten er samen voor zorgen dat de burger in de toekomst steeds water uit de kraan ziet lopen tijdens droge periodes.”

“Onze stad heeft een lange traditie van waterbeheer en we zijn er dagdagelijks mee bezig”, reageert schepen van Landbouw en Waterbeleid Patrick Benoot (Open Ieper). “Ik denk hierbij aan het onderhoud van de grachten, terug openen van grachten in overleg met provincie en plaatsen van systemen die het huishoudelijk afvalwater zuiveren, de zogenaamde IBA’s. Van een jaarlijks actieplan in het verleden hebben ik niets teruggevonden. Het is nu wel tijd om een versnelling hoger te schakelen. Tegen volgende zomer een pasklare oplossing hebben lijkt me zeer optimistisch, maar we werken eraan.”

De stad Ieper heeft geen enkel water nog in eigen beheer, alles zit in onder de provincie of Vlaanderen. Dit maakt het natuurlijk niet makkelijker om op lokaal niveau acties uit te werken Schepen Valentijn Despeghel

Eigen beheer

Intussen zit de stad niet stil. “Wij proberen het bufferen van water voor de landbouw zo veel mogelijk te verbeteren. Er komt een nieuw bufferbekken Vijfgeboden en we beraden ons samen met de provincie hoe we de exploitatie van het bestaande spaarbekken in Vlamertinge kunnen verbeteren.” Het stadsbestuur wil het afhalen van water aan het waterzuiveringsstation in Boezinge vlotter maken. “Nu zijn de uren dat landbouwers er water kunnen oppompen eerder beperkt”, aldus Benoot.

Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) zegt dat er regelmatig overleg is met de verschillende instanties die waterlopen beheren. “De stad Ieper heeft geen enkel water nog in eigen beheer, alles zit in onder de provincie of Vlaanderen. Dit maakt het natuurlijk niet makkelijker om op lokaal niveau acties uit te werken.”

Regenwaterputten

“Ondertussen maken we werk van het opvangen van opgepompt grondwater. Bij het herinrichten van speelzones hebben we geen drainage geplaatst maar een wadi voorzien zodat water kan infiltreren in de grond. In het ruimtelijk uitvoeringsplan Jan Yperman voorzien we om water ruimte te geven zodat we kunnen bufferen voor drogere periodes. Ook plannen we regenwaterputten in de buurt van openbare gebouwen om regenwater op te vangen, dat we dan kunnen gebruiken om plantsoenen te bewateren.”

“Wij slaan als bestuur dus de handen in elkaar en bij uitbreiding moet iedereen de handen in elkaar slaan om de droogte en de gevolgen er van aan te pakken. Iedereen of toch bijna, weet intussen dat water een kostbaar goed is en alleen maar kostbaarder wordt.”