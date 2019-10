Strobrand in silo snel geblust

Alexander Haezebrouck

18 oktober 2019

In de silo van fouragehandel Joël Dewulf brak vrijdagmorgen brand uit. Het gestapelde stro vatte plots vuur. “De brand was dankzij het optreden van de mensen van het bedrijf al onder controle toen we arriveerden”, zegt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “Het vuur bleek ook even in de afzuiginstallatie te zitten, maar ook dat was vrijwel onmiddellijk onder controle.” De schade bleef beperkt tot het stro en de afzuiginstallatie. Niemand raakte gewond.