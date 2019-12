Strijkmarathon Familiehulp levert 930 euro op voor De Warmste Week LBR

17 december 2019

17u51 1 Ieper Familiehulp heeft voor de tweede keer 24 uur gestreken voor het goede doel. Dit deden ze tijdens een ‘Strijkmarathon’ voor de National Domestics Workers Movement in het kader van De Warmste Week.

De Strijkmarathon van Familiehulp in Ieper heeft 930 euro opgeleverd. Gedurende 24 uur deden de medewerkers van Familiehulp de strijk van een ander. “Wasmanden mochten binnengebracht worden. De mensen konden genieten van een rustig weekend en wij deden de strijk. Daarmee wilden we de National Domestics Workers Movement steunen”, klinkt het bij Familiehulp. “In totaal hebben we zeventig wasmanden gestreken. We waren moe, maar het was zeker een geslaagde tweede strijkmarathon.”