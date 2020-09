Strijdvaardige zaakvoerder Tyre Repair Center na zware explosie: “Klanten blijven niet in de kou staan”

Ieper

Shane Roessen (32) is geen man die bij de pakken blijft zitten. Woensdagmorgen, luttele uren nadat een hevige explosie zijn bandenherstelbedrijf in Elverdinge verwoestte, zocht hij al naar oplossingen om zijn klanten toch te blijven bedienen. “Ik heb de voorbije zes jaar te hard gewerkt om me door deze tegenslag in een hoekje te laten drummen”, klinkt het vastberaden. “Het Tyre Repair Center komt terug, sterker dan tevoren.”