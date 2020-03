Strijd tegen eenzaamheid in Ieper: “Als stad zetten we breed in om direct of indirect isolement tegen te gaan.” Christophe Maertens

19 maart 2020

15u24 0 Ieper Met de coronacrisis bestaat het gevaar dat eenzame mensen in onze maatschappij het extra lastig krijgen, aangezien mensen nu thuis moeten blijven. Op de laatste gemeenteraad van Ieper zei schepen Eva Ryde (N-VA) dat er actie wordt ondernomen om dat probleem aan te pakken.

Het was raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) die de kat de bel aanbond. “Ik herinner me dat er destijds een initiatief werd opgestart waarbij vrijwilligers mensen opbelden voor babbeltje” aldus Six. “Ik weet niet in hoeverre dit nu nog bestaat, maar het lijkt me noodzakelijk om nieuwe initiatieven op te starten om zo ‘de eenzamen’ - of ze nu jong of oud zijn, maakt niet uit - op te sporen. Als we die mensen stimuleren om bijvoorbeeld naar de dienstencentra te gaan of vrijwilliger te worden kunnen we hen uit hun isolement halen.”

Samen Tafelen

Schepen Eva Ryde voegde er ook aan toe dat eenzaamheid een ernstig en onderschat gegeven is, ook in Ieper. Als stad zetten we breed in om direct of indirect eenzaamheid tegen te gaan. Van evenementen op maat, laagdrempelige ontmoetingsruimtes tot een actief vrijwilligersbeleid en subsidiereglement voor buurtfeesten of verenigingen”, aldus de schepen. “Het ‘babbelminuutje’ is nog volop actief, maar dat is slechts een van de vele initiatieven van ons zorgnetwerk. Naast het vaste aanbod, zoals busvervoer en huisbezoeken, komen daar elk jaar nieuwe grote of kleine activiteiten bij. Ik denk aan de gezondheidswandelingen, Samen Tafelen, speelpunt KOKON en bewegen op verwijzing.”

Twee pijlers

Het stadsbestuur werkt binnen het meerjarenplan verder op twee pijlers: investeren in extra kleinschalige goedgelegen locaties om mensen samen te brengen en te bereiken en tegelijkertijd sociaal werkers vrij maken van andere taken zodat ze dichter bij de mensen in de buurt aan de slag kunnen gaan. “Dat bereiden we momenteel voor in een traject, samen met andere zorgpartners en op basis van een analyse per buurt”, aldus nog de schepen.