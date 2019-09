Stresskikkers laten je lopen en tegelijk bier proeven LBR

03 september 2019

15u14 38 Ieper De ludieke Flemish Beer Run vindt opnieuw plaats op zondag 29 september. Dit jaar wordt Elverdinge onveilig gemaakt in plaats Poperinge.

De derde editie van de Flemish Beer Run wordt op zondag 29 september georganiseerd in Elverdinge. “Lopen of wandelen en bierproeven staat opnieuw centraal”, zegt Pascal Demuynck van de organiserende loopclub De Stresskikkers. “Elverdinge is de thuishaven van onze loopclub. Daarnaast krijgen we ook financiële steun van hoofdsponsor Leroy Breweries, die we zo ook in de kijker willen zetten. Verder werken we samen met plaatselijke handelaars.”

Het parcours dit jaar ziet er dan ook helemaal anders uit. “We blijven in en rond Elverdinge-Boezinge met passages in het kasteel, het rusthuis, de Galgebossen en de plaatselijke cafés. De deelnemers mogen tijdens de run ook door Leroy Breweries lopen.”

Disco

De deelnemers moeten een afstand van 21 kilometer afleggen. “Het is nog altijd een ludiek loopevenement waar je bier kunt proeven tijdens het lopen. Dit jaar is het thema disco. Verklede personen of groepen kunnen hun gewicht in bier winnen. Het is geen verplichting, maar het zou wel leuk zijn als elke loper zijn best doet. Langs het parcours ontdekken de deelnemers zes proefstandjes. Op iedere stopplaats is er bier, water, sportdrank, hapjes en muziek. Tijdens deze run is er geen tijdsdruk. We willen dat mensen zich amuseren”, gaat Pascal verder.

“Alle bieren worden geleverd door onze hoofdsponsor Leroy Breweries. Er is Cuvée Rouge, Kapittel blond of bruin, Poperings Hommelbier, Kapittel Abt, Watou’s witbier en Cuvée Watou. Cuvée Rouge zal voor de eerste keer kunnen geproefd worden. Kapittel Abt is een lekker amberkleurig biertje. Het Hommelbier is ook van onze streek en heeft een stevige witte schuimkraag. Wie het proeft, kan de groene hop, gist en lichte fruittoetsen ontdekken.”

Vorig jaar lokte de loopwedstrijd tweehonderd deelnemers. “Nu hebben we al 150 inschrijvingen, waaronder Engelsen, Fransen en Nederlanders. We mikken toch op vier- tot vijfhonderd deelnemers. De kostprijs varieert tussen vijftien en veertig euro, naargelang het aantal kilometers en de formule met of zonder Breugelmaaltijd. Elke deelnemers krijgt gratis een pakket streekbieren bij aankomst. Gekoppeld aan dit evenement organiseren we ook een spaghetti-avond ten voordele van onze loopclub De Stresskikkers op zaterdag 28 september in Den Elver in de Vlamertingestraat 34B in Elverdinge. Inschrijven kan op www.flemishbeerrun.be. Kaarten voor de spaghetti-avond zijn te verkrijgen bij Pascal Demuynck op 0474/52.14.51.