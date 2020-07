Strengere maatregelen voor het bijwonen van de Last Post onder en rond de Menenpoort in Ieper: “Mondmasker verplicht” Christophe Maertens

20 juli 2020

16u47 0 Ieper Vanaf vandaag maandag 20 juli gelden er strengere maatregelen voor het bijwonen van de Last Post onder en rond de Menenpoort. Zo wordt het dragen van een mondmasker verplicht en toeschouwers krijgen duidelijke instructies.

Sinds 1 juli is er opnieuw publiek toegelaten onder de Menenpoort voor het bijwonen van de Last Postceremonie. Het gaat om 152 mensen die elk een plaatsje krijgen onder het monument. Daarvoor werden op de grond markeringen aangebracht. Tot nu liep dat allemaal vlot, maar achter de nadars buiten de Menenpoort blijkt zich de afgelopen dagen wel heel wat volk te verzamelen. Daarbij werden de coronamaatregelen niet altijd even strikt nageleefd. Het stadsbestuur grijpt in. “Als burgemeester heb ik de beslissing genomen om het dragen van een mondmasker verplicht te maken onder en in de onmiddellijke omgeving van de Menenpoort, om op die manier de veiligheid van de toeschouwers van de dagelijkse Last Post plechtigheid te bewaken. De stad voorziet ook logistieke ondersteuning voor het houden van de 1,5 meter regel”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Er zullen duidelijke instructies voor de aanwezige toeschouwers zijn op een mobiel lichtscherm. Die instructies worden in het Nederlands en het Engels weergegeven. “Onder de Menenpoort zijn stippen voorzien en buiten de Menenpoort wordt met nadars gewerkt. De politie zal toezien op het naleven van de maatregelen. Wie geen mondmasker draagt zal verzocht worden de omgeving te verlaten. We roepen iedereen op de richtlijnen van de medewerkers van de Last Post strikt op te volgen”, aldus nog de burgemeester.