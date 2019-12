Strenge straf gevraagd voor man die rijverbod aan zijn laars lapt Christophe Maertens

16 december 2019

18u48 4 Ieper Op de politierechtbank van Ieper vraagt de openbare aanklager een strenge straf voor automobilist J.N. uit Vlamertinge. De man werd gedagvaard voor een reeks verkeersinbreuken, onder andere rijden terwijl hij veroordeeld werd tot een rijverbod van tien maanden.

“Ook zijn wagen was niet gekeurd of verzekerd”, zei de procureur, die een strenge straf vraagt voor J.N. De beklaagde is geen onbekende voor de rechtbank en werd al verschillende keer veroordeeld. Zijn raadsman hoopt toch nog op mildheid van de rechtbank. “Hij is geen voorbeeld, maar we vragen een menselijke straf.” Vonnis op 27 januari.