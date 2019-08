Straffe verhalen in het Perron Christophe Maertens

28 augustus 2019

11u27 0 Ieper In het cultuurcentrum van Ieper brengen dit seizoen enkele vertellers hun straf, maar vooral mooi verhaal.

Op zaterdag 10 oktober komt Jan Douwe Kroeske zijn verhaal doen over de 2 Meter Sessies. Douwe Kroeske zet sinds 1987 de deur open van zijn radiostudio voor bands die tijdens de ‘twee meter sessies’ een akoestische versie van hun muziek brengen.

Op 14 november maken de cultuurliefhebbers kennis maken met het straffe levensverhaal van Henry Darger, een teruggetrokken onderhoudsman uit Chicago. “Na zijn overlijden ontdekten de nieuwe huiseigenaars Dargers epos: ‘In the Realms of the Unreal’. Maar liefst 30 000 pagina’s vol getypt, vergezeld van een 300-tal schilderijen”, staat te lezen in het programma van Het Perron. “Henry’s leven was er één van ellende, misbruik en eenzaamheid. Op jonge leeftijd maakte hij een besluit: als de echte wereld hem niet diende zou hij er zelf één verzinnen die dat wel deed. Aan de hand van Dargers dagboeken, schrijft Thomas Janssens een nieuwe tekst voor topacteurs Lynn Van Royen en Peter De Graef over wat het met een mens doet om onopgemerkt te blijven.”

Daarna komt op 16 november Mario Goossens van Triggerfinger langs. Goossens trok naar zes wereldsteden op zoek naar muzikale verhalen rond de helende kracht van muziek. “Het resultaat van zijn reis is de documentaire ‘Paradise City’ en de bijhorende theatertour. Unieke verhalen worden verteld, aangevuld en bekrachtigd met heel wat mooie live-muziek. Binnenkort te beleven op Canvas, iets later nog intenser bij ons”, klinkt het bij Het Perron. Meer info en tickets via www.hetperron.be.