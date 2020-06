Stortbui in Vlamertinge zette 15 hectare van betonbedrijf Valcke blank: “Ongezien. En niet te voorkomen.” LSI

18 juni 2020

18u16

Bron: LSI 0 Ieper Een immense stortbui heeft woensdag kort na de middag zo’n twee derde van de bedrijfssite van 22 hectare van betonbedrijf Valcke in Vlamertinge (Ieper) blank gezet. Met man en macht is gewerkt om vooral de productiehallen opnieuw droog te krijgen. “Dit was uitzonderlijk, op zo’n korte tijd is nog nooit zoveel regen gevallen”, aldus zaakvoerder Charles Valcke.

Rond 13.10 uur gingen de hemelsluizen boven Ieper open. Het zorgde er voor dat vooral de Poperingseweg, Bellestraat en Rodenbachstraat in deelgemeente Vlamertinge het hard te verduren kregen. De brandweer van de zone Westhoek noteerde in een korte tijdspanne zo’n 20 oproepen uit die buurt. In de rest van de Westhoek kwamen daar slechts een tiental oproepen bij. “De overvloed aan water konden de dakgoten, afleiders en riolering niet slikken”, weet Charles Valcke. “Het zorgde er voor dat onze productiehallen eigenlijk van binnenuit onder water stroomden. Vanaf het dak stroomde precies een waterval. De ‘koer’ werd omgetoverd tot één groot meer. In de productiehallen liepen ook putten met machines onder.”

Alle werknemers sloegen de handen in elkaar om zo snel als mogelijk het water weg te pompen en op te kuisen. De rest van de namiddag kon nog nauwelijks geproduceerd worden. Door een blikseminslag zijn ook enkele computers kapot maar de schade zal vooral tot economische schade beperkt blijven. Die wordt toch op ruim 20.000 euro geschat.

Valcke Prefab Beton maakt werk van de aanleg van een bijkomend bufferbekken van zo’n 5 miljoen liter om droge periodes beter te kunnen overbruggen. “Maar in dit geval had zo’n bekken ons niet veel geholpen”, vermoedt Charles. “De toevloed was te groot. De afvoer kon het gewoon niet slikken. Dit was uitzonderlijk.” Op donderdag is Valcke Prefab Beton opnieuw volledig operationeel.

Ook op andere plaatsen in Vlamertinge kwamen straten blank te staan. Dat was onder meer het geval aan het toegangsweggetje naar Turnkring Vlamertinge. “Gelukkig spoelde het water onze turnzaal niet binnen”, klinkt het. “Maar onze turners moesten wel door het water baden en hielden er natte voeten aan over.”