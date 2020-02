Storm Ciara zorgt in Westhoek voor lichte overlast LSI

09 februari 2020

18u31

Bron: LSI 1 Ieper Door de hevige wind van storm Ciara zijn zondagavond rond 18 uur bij de brandweer van de zone Westhoek al 89 meldingen van schade binnengelopen. Grote schadegevallen blijven voorlopig wel uit.

De meldingen gaan vooral over omgevallen bomen, afgewaaide dakpannen, omgevallen hekkens … Onder meer in de Hospitaalstraat in Vlamertinge (Ieper) kwam een boom op de weg terecht. Ook in de Canadaweg in Ieper versperde een grote tak van een boom een deel van de weg. De Peperstraat in Langemark-Poelkapelle is voorlopig voor alle verkeer afgesloten. Een knoert van een boom kwam er naar beneden en viel in de elektriciteitskabels. Door het gewicht knapten de kabels af en knapte zelfs een betonnen elektriciteitspaal doormidden. Het verkeer kan er niet meer passeren. In Passendale (Zonnebeke) kwamen vermolmde dakgoten van een woning langs de Statiestraat los.

