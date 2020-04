Stoffenwinkel kan vraag naar mondmaskers niet meer bijhouden: “Alles vliegt de deur uit naar klanten over heel Vlaanderen” Christophe Maertens

30 april 2020

18u39 0 Ieper Mieke Clauwaert, de uitbaatster van stoffenwinkel Mandemie in Ieper, is in heel Europa op zoek naar stof, elastiek en lint om mondmaskers te maken. “In het begin naaiden we er 100 per dag, maar we verfijnden onze werkmethode en kunnen er nu tot 120 afleveren. We hopen tegen maandag opnieuw een voorraad te hebben.”

Mieke Clauwaert (63) baat sinds zes jaar in de Tempelstraat in Ieper Mandemie uit, de enige stoffenwinkel in de stad. Sinds het begin van de coronacrisis is het druk in de zaak. “Bijna onmiddellijk nadat er alarm werd geslagen steeg de vraag naar stof voor mondmaskers voor de cruciale beroepen”, aldus Mieke. “Na de oproep van de regering kwam alles in een nog grotere stroomversnelling.” Mieke riep noodgedwongen de hulp in van haar man Gino en kleindochter Silke, die een specialisatiejaar patroontekenen volgt.

Tot in Antwerpen

In de winkel worden mondmaskerpakketten klaargemaakt, met stof, lint en elastiek in, en die vliegen de deur uit naar klanten in heel Vlaanderen, tot in Antwerpen en Limburg. Mieke en haar team stellen drie verschillende pakketten samen, die tussen de 6 euro en de 11 euro kosten.

Momenteel zijn we echter op zoek naar stoffen bij meerdere leveranciers in bijna heel Europa. Elastiek en lint worden echter het grootste probleem Mieke Clauwaert van Mandemie

Daarnaast begon de winkelierster met het maken van mondmaskers. “Die zijn ondertussen uitverkocht omdat we ze niet snel genoeg kunnen produceren”, klinkt het. “In het begin naaiden we er 100 per dag, maar we hebben onze werkwijze verfijnd en kunnen er nu tot 120 stuks per dag afleveren. Momenteel zijn we echter op zoek naar stoffen bij meerdere leveranciers in bijna heel Europa. Elastiek en lint worden echter het grootste probleem.”

Mand aan de voordeur

De naaisters kunnen geen grote hoeveelheden produceren. “We vragen de mensen om niet meer dan 10 maskers te bestellen, zodat we iedereen kunnen bedienen. We hopen tegen maandag opnieuw een voorraadje mondmaskers te hebben en een voorraad klaargemaakte pakketten.” De mondmaskers van Mieke kosten 5 euro het stuk. “Er kruipt wel wat tijd in om een mooi masker te maken”, zegt Mieke. “Mijn kleindochter en ik hebben een goede methode ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te werken. We maken het model met de plooitjes volgens de richtlijnen van de overheid.”

Mensen uit de streek kunnen hun bestelling zelf ophalen aan de winkel. De zaakvoerster zet een mand aan de voordeur met daarin de bestelde goederen. “Wanneer de klant de mondmaskers komt oppikken, stap ik achteruit om voldoende afstand te houden.”

Maandag 4 mei mag de winkel normaal weer open. “Ik had echter gedacht dat het zo vlug niet zou gaan”, zegt de vrouw, die werkte maakte om haar zaak aan te passen aan de nieuwe voorschriften. “Zo moet ik voldoende handgel aanbieden en moet er voldoende ruimte zijn tussen de klanten. Dat wil zeggen dat er maximum twee mensen binnen kunnen.” Meer info via www.stoffenmandemie.be/