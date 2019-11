Stoffelijk overschot van 89-jarige man uit het water gehaald VHS

10 november 2019

18u22 6

Ter hoogte van het Sluispad in Ieper heeft de brandweer zondagmorgen iets na zeven uur een stoffelijk overschot uit het water gehaald. Het was een passant die alarm sloeg. Het slachtoffer blijkt een man van 89. Hoe en wanneer hij gestorven is, moet nog blijken. Het parket stelde een wetsdokter aan. Die zal maandag een autopsie uitvoeren op het lichaam. Allicht levert dat bijkomende informatie op over de doodsoorzaak.