Stijn De Deygere en KVK Westhoek staan voor verre verplaatsing naar Rochefort: “Stap in het onbekende” Erik De Block

11 september 2020

15u23 3 Ieper In de derde ronde van de Beker van België wacht nieuwe aanvoerder Stijn De Deygere en zijn maats van tweedenationaler KVK Westhoek zaterdag een verre verplaatsing naar derdenationaler Union Rochefort. Goed voor een busreis van liefst 235 kilometer.

“Een stap in het onbekende”, aldus De Deygere. “Onze coach kreeg beelden te zien en daaruit blijkt dat die mannen redelijk stevig in de duels zijn. We zijn alvast verwittigd. Het terrein en de accommodatie zien er redelijk uit. We nemen het op tegen een ploeg uit een lagere reeks, het is dan ook de bedoeling een ronde door te gaan. We zullen het spel moeten maken en zijn de favoriet.”

De spelersbus vertrekt zaterdag al om 14 uur. “Heen en terug zullen we zes uur in de bus zitten”, aldus de ex-speler van onder meer FC Izegem, SK Oostnieuwkerke en vorig seizoen VK Dadizele. “Onderweg zal de bus wel eens stoppen om een kleine wandeling te maken.”

Eerder zag het er naar uit dat De Deygere het shirt van eersteprovincialer SV Anzegem zou dragen. Het werd uiteindelijk het Crack Stadion in Ieper. “Anzegem toonde vroeg interesse”, blikt Stijn terug. “In januari onderging ik een operatie. Ik sukkelde met pubalgie aan de lies en buikspieren. Een heel vervelende blessure. Gelukkig heb ik er geen last meer van. Al moet ik meer rekening houden met mijn lichaam.”

“Met trainer Bruno Debo speelde ik nog samen bij FC Izegem en had hem daar nadien ook als trainer. Ik vroeg me af of ik het niveau nog zou aankunnen, maar Bruno stelde me gerust. Sportief is het een stap hogerop, maar die keuze heb ik me nog niet beklaagd. Er was ook interesse van Wevelgem. Ik ben gaan praten met hun trainer en het bestuur. De Vlassers stonden toen echter op een degradatieplaats en ik vond het nog te vroeg om te gaan voetballen in tweede provinciale.”

Na het vertrek van Karel Ternier is centrale verdediger De Deygere nu de nieuwe aanvoerder. “In overleg met de spelers nadat de coach dit had voorgesteld”, besluit de Roeselarenaar. “De ploegmaats waren direct akkoord.”

Wint KVK Westhoek, dan moet het de volgende ronde weer op verplaatsing tegen de winnaar van het duel tussen SK Londerzeel en FC Gullegem.