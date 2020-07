Stijgend aantal gezinnen noopt stadsbestuur tot bouwen van compacte woningen buiten het stadscentrum Christophe Maertens

17 juli 2020

05u28 2 Ieper “Willen we de huurprijzen en de druk op de sociale woningmarkt laag houden, dan moet de stad vraag en aanbod naar woonplaatsen in evenwicht houden. Dat kan door compacte woonvormen te realiseren op plaatsen waar mensen dat graag willen.” Iepers Schepen Philip Bolle (sp.a) licht daarmee het woonbeleid van de stad toe, nadat Groen kritiek uit op een bouwproject langs de vaart.

De partij Groen uitte al eerder verzet tegen een woonproject langs de Haiglaan in Ieper. Een vastgoedmakelaar wil daar vijf woonblokken voor in totaal 144 gezinnen neerpoten. Naast Groen dienden meer dan 25 buurtbewoners bezwaar in tegen het project. Die vrezen voor de leefbaarheid van de buurt. Op de laatste gemeenteraad greep Groen dat voorbeeld aan om het woonbeleid in Ieper op de korrel te nemen. “Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zomaar 20 procent van de oppervlakte in Ieper is bebouwd en de ruimtelijke voetafdruk per inwoner stijgt”, aldus Groen-raadslid Sam Vancayseele. In haar verkiezingsprogramma stelt de partij dat het beter is om leegstaande huizen in de stad te laten bewonen, dan grote open ruimten op te offeren buiten de stad.

Strenge regelgeving

“Het is correct dat het centrum van Ieper vrij versteend is, maar daarnaast is Ieper één van de meest groene steden in Vlaanderen”, reageert schepen Philip Bolle (sp.a). Volgens cijfers stabiliseerde in Ieper de laatste 10 jaar het bewonersaantal rond de 35.000 inwoners. Tijdens diezelfde periode kwamen er wel 801 huishoudens bij, omdat gezinnen kleiner worden. “En die huishoudens moeten ergens een woningplaats vinden. De logica is dat die in hoofdzaak in Ieper zelf worden gerealiseerd, onder meer omdat de vraag naar wonen daar het hoogst is. Wij gaan bij voorkeur geen open ruimte gebruiken in het buitengebied. Er stelt zich echter een probleem. Om te beginnen is de leegstand in Ieper laag. Daarnaast is het niet gemakkelijk om nieuwe wooneenheden te creëren in het stedelijk gebied. In Ieper bevinden zich heel wat gebouwen uit de wederopbouwperiode en dat soort panden laat zich niet gemakkelijk opdelen in appartementen, ook omwille door de strenge regelgeving die er daarrond bestaat.”

Sociale woningmarkt

“Trouwens, wie meer dan 4 woonentiteiten in de stad wil creëren, moet zorgen voor parkeerruimte op eigen grond en dat is niet vanzelfsprekend in het centrum. Dit alles heeft tot gevolg dat we ons moeten verplaatsen naar de rand van de stad om compactere woonvormen te realiseren.” Een voorbeeld daarvan is het woonproject langs de Haiglaan, waar Groen zich tegen kant. “Ieper is een aantrekkelijke stad om te vertoeven, om te werken en wonen, maar als de stad geen gecontroleerd en divers woonaanbod creëert, dan zoeken we de problemen op. Schaarste op de woningmarkt vertaalt zich in hoge huurprijzen en toenemende druk op de sociale woningmarkt. Het komt er dus op aan vraag en aanbod in evenwicht te houden, met compacte woonvormen, zonder nodeloze inname van landbouwgrond, op plaatsen waar mensen graag willen wonen en dicht bij de stedelijke voorzieningen.”