Stichter van drankenhandel Tommelin is overleden Erik De Block

15 oktober 2019

17u22 4 Ieper In woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper is Michel Tommelin (86) overleden. Hij was de stichter van drankenhandel Tommelin langs de Dikkebusseweg in Dikkebus. Het is eigenlijk kort na zijn huwelijk allemaal begonnen in 1958 met de toenmalige drankencentrale in Loker.

Michel Tommelin trok toen in Heuvelland met de vrachtwagen van deur tot deur. Door de jaren heen is er veel veranderd. Er kwam in 1984 een nieuwbouw in Dikkebus. In 1998 nam zoon Bernard de zaak over. Zijn ouders verhuisden naar de Capronstraat in Ieper.

De drankenhandel onderging een grondige gedaanteverwisseling. Tot en met januari 2011 kon de klant in het magazijn binnenrijden en werd alles voor hem in de auto geplaatst. Het ruwe magazijn werd omgetoverd tot een sfeervolle winkel waar de klant de tijd kan nemen om zijn keuze te maken. Tommelin Drankenhandel is niet langer een drive-in maar wel een moderne winkel.

Michel werd geboren in Waasten in een landbouwersgezin met drie zonen. Hij liep eerst school in Mesen, dan in Waasten en ten slotte aan het VTI in Moeskroen. Michel Tommelin was de echtgenoot van Godelieve Eggermont. Hij was de vader van twee kinderen Bernard en Geert. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. In april vorig jaar vierden Michel en Godelieve hun diamanten bruiloft.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper op vrijdag 18 oktober om 10.30 uur.