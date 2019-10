Steve Vanneste veroordeeld voor smaad en weerspannigheid maar niet voor racisme

Hans Verbeke

21 oktober 2019

09u40 2 Ieper Het voormalig Kortrijks raadslid Steve Vanneste (30) heeft vier maanden met uitstel gekregen wegens smaad en weerspannigheid tegenover vijf politiemensen. Vanneste stond ook terecht voor racisme - hij schold een politieman van vreemde origine de huid vol - maar werd daarvoor vrijgesproken. Aan de politiemensen moet Vanneste een schadevergoeding van telkens 350 euro betalen.

Op 14 september vorig jaar kreeg Vanneste het na een ongeval aan de stok met de politie. Hij botste ’s morgens tegen een boom, reed weg maar kon wat verderop tegengehouden worden. Hij ging verbaal door het lint en testte bovendien positief op alcohol. De man, die op het ogenblik van de feiten een café uitbaatte in Ieper, werd opgepakt. Het parket liet hem dagvaarden voor weerspannigheid, smaad aan de politie en racisme. Dat laatste heeft Vanneste altijd ontkend. Eerder verklaarde hij aan de rechter “dat hij alleen een reeks presidenten van Congo wou opnoemen”. Volgens de rechter steken in het dossier geen bewijzen van racistische uitlatingen en bleef het bij loutere beledigingen aan het adres van de politieman in kwestie. Bijkomend onderzoek, onder meer om nog meer agenten te verhoren in de zaak, werd afgewezen. Ook de eis tot schadevergoeding door Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, verdween in de prullenbak.