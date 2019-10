Steenbakker en ondernemer Carl Vanbiervliet (87) is overleden Erik De Block

16 oktober 2019

15u58 0 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Carl Vanbiervliet (87) overleden. Hij was steenbakker en ondernemer. Hij werd geboren in Zonnebeke en was zaakvoerder van de Steenbakkerijen van Zonnebeke en Waasten.

De ondernemingen werden in 1994 verkocht aan Christian Dumolin. Carl Vanbiervliet sloot met hem een commerciële alliantie wat leidde tot de oprichting van Koramic Terca. Na de verkoop investeerde de familie Vanbiervliet de opbrengst in vastgoedprojecten in onder meer Polen en Roemenië.

Carl Vanbiervliet was in de jaren tachtig en negentig bijna tien jaar voorzitter van de Kamer van Handel en Nijverheid, Ieper-Poperinge-Diksmuide. Hij was ook gewezen bestuurder van Voka West-Vlaanderen. Carl Vanbiervliet was gewezen voorzitter van golfclub De Palingbeek en behoorde er tot de stichters. Hij was ook lid van de serviceclub Rotary Club Ieper en 41 Clubs Belgium.

Carl Vanbiervliet was de echtgenoot van Reine-Marie Deryckere. Er zijn geen kinderen. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper op zaterdag 19 oktober om 11 uur.