Steden herdenken atoomaanvallen in Japan LBR

06 augustus 2019

17u51 0 Ieper Verschillende steden en gemeenten herdenken de atoomaanvallen Hiroshima en Nagasaki.

Het is 74 jaar geleden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. De stad Ieper en Mayors for Peace wilden dit gepast herdenken. De stad Ieper is sinds vorig jaar, op vraag van burgemeester Matsui van Hiroshima, de ‘hoofdstad’ voor België. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk.

Burgemeester Emmily Talpe riep alle leden op om deel te nemen aan de jaarlijkse herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus. In Ieper werd de Mayors for Peace-vlag gehesen om 8.15 uur op het pleintje op de hoek van het Sint-Maartensplein en het Vandenpeereboomplein. De vlag wordt vervolgens gestreken op vrijdag 9 augustus om 11.02 uur, de twee tijdstippen waarop twee bommen de twee steden vernielden. Ook in Poperinge werd dinsdagochtend de Mayors for Peace-vlag gehesen.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook de stad Ieper lid van is. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki om, in solidariteit met steden uit heel de wereld, te pleiten voor nucleaire ontwapening.