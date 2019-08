Stationsstraat onverwacht afgesloten Christophe Maertens

21 augustus 2019

09u27 5 Ieper In Ieper gaat het eerste gedeelte van de Stationsstraat onverwacht dicht voor dringende rioleringswerken.

“Daardoor moeten passanten omrijden via de Vooruitstraat”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Dit zal wellicht duren tot het einde van deze week.” Voor het plaatselijk verkeer zal de rijrichting in het gedeelte Stationsstraat tussen Doorgangstraat en Tempelstraat tijdelijk worden omgedraaid. Plaatselijk verkeer zal kunnen rijden via Vooruitgangstraat – Stationsstraat en Doorgangsstraat. In het gedeelte Doorgangsstraat tussen Stationsstraat en Nieuwstraat zal tijdelijk éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, in de richting van de De Stuersstraat.