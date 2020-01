Startavond overzetacties amfibieën en paden Christophe Maertens

15 januari 2020

13u49 4 Ieper In het bezoekerscentrum De Palingbeek in Zillebeke wordt zaterdag een startavond rond amfibieën en paden georganiseerd. Vorig jaar werden 5.451 padden, 101 kikkers en 414 salamanders veilig de straat overgezet.

Al 32 jaar organiseert de stedelijke dienst milieueducatie en landschap overzetacties voor amfibieën in Ieper. “Ondertussen zijn we op tien plaatsen actief: in de Sint-Pietersstraat door de Galgebossen in Elverdinge, op drie zones in de Kasteelhoekstraat, in de Eekhofstraat aan het golfterrein in Hollebeke, langs de Vaart Ieper-Komen, de Hommelhofstraat en de Tulpenlaan in Ieper, in de Gasthuisstraat aan het kasteeldomein en in de Cerfstraat tegenover het waterbekken op de Grote Kemmelbeek in Vlamertinge en tenslotte Zillebeke in de ’s Herenthagestraat nabij Godtschalckbos in Zillebeke”, zegt Lieven Stubbe van de dienst milieueducatie en landschap.

Vorig jaar werkten zestig vrijwilligers mee aan de overzetacties. Daarbij hielpen de deelnemers 5.451 padden, 101 kikkers en 414 salamanders veilig de straat over tot bij een waterpartij waar ze zich konden voortplanten. “De trekperiode start rond 10 februari en duurt tot begin april”, verduidelijkt Stubbe. “Vrijwilligers worden in een beurtrol ingezet en krijgen één controlebeurt per week. Hoe meer medewerkers, hoe vlotter en efficiënter de acties gaan.”

Om meer mensen aan te moedigen mee te helpen, organiseert de stad Ieper een startavond op zaterdag 18 januari om 19.30 uur in bezoekerscentrum De Palingbeek in de Vaartstraat 7 in Zillebeke. Deelname aan de startavond is gratis en zonder verplichting.