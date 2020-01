Start en doortocht Gent-Wevelgem in Ieper zal dagenlang verkeershinder met zich meebrengen Christophe Maertens

21 januari 2020

15u40 7 Ieper De start en de doortocht van Gent-Wevelgem op 29 maart in Ieper zal enkele dagen wat verkeershinder met zich meebrengen.

• De opbouw van het podium op de Grote Markt start al op dinsdag 24 maart.

• De vip-tent op de Grote Markt wordt geplaatst op donderdag 26 maart.

• De zaterdagmarkt van 27 maart verhuist naar de Esplanade.

• Op zondagmorgen 29 maart start de technische dienst met de opbouw van de zones op de Grote Markt en het Vandenpeereboomplein.

• Op zondag 29 maart is er geen verkeer mogelijk langs het parcours en kun je er ook niet parkeren tot na de doortocht van de wielerwedstrijden.

• Volgende publieke parkings worden gepromoot: Aldi/Picanol, Rijselpoort, goederenstation en Tulpenlaan.

• Er wordt een fietsenparking geïnstalleerd in de D’hondtstraat en de Cartonstraat.

• Er is een parking voor mindervaliden in de Rijselstraat, tussen de Rijselpoort en Merghelynckstraat.

• De stad vraagt bezoekers afrit 4 te nemen en de route naar de publieke parkings te volgen.

• Het plaatsen van extra drank- & eetstandjes is niet toegelaten in de straten waar de promotaks van toepassing is. Overige straten kunnen een aanvraag indienen. Elke aanvraag wordt afgetoetst met het circulatieplan.

Bij vragen kun je contact opnemen met de dienst Economie in AC Auris, op 057/45.16.80 of via economie@ieper.be.