Stand van zaken collectorwerken: in januari starten er werken in de De Montstraat en de Studentenstraat Christophe Maertens

13 november 2019

09u46 0 Ieper In Ieper zijn de grote collectorwerken nu al een hele tijd bezig. Begin volgend jaar beginnen normaal de werken in de Studentenstraat en de De Montstraat.

Momenteel wordt op de Kiekenmarkt een ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook op de Kiekenmarkt, tegelijk legt men nieuwe riolering in de straat. Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het einde van deze werken is momenteel voorzien voor midden januari 2020.

In de Boomgaardstraat harden de nieuw aangelegde kasseitjes aan. Op 25 november gaat de straat opnieuw open en kan er verkeer door.

De Seminariestraat zal rond de kerstvakantie normaal gezien opnieuw toegankelijk zijn.

De volgende straten komen nog aan de beurt: Arsenaalstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat).