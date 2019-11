Stadsbestuur wil af van plannen voor openluchtzwembad: “De site biedt meer potentieel dan het ontwerp dat voorligt” Christophe Maertens

05 november 2019

18u32 10 Ieper Het stadsbestuur staat niet te springen om het herbestemmingsontwerp voor het openluchtzwembad in de praktijk om te zetten. De plannen stammen uit de vorige legislatuur. “De ruimte en de ligging van het gewezen openluchtzwembad bieden meer potentieel dan het ontwerp dat voorligt en waar niemand warm of koud van wordt.”

De site van het openluchtzwembad in Ieper ligt er al jaren verloederd bij. In 2017 schreef het toenmalige stadsbestuur een wedstrijd uit om de site een nieuwe bestemming te geven. Een jaar later presenteerde het Antwerps ontwerpbureau Stramien de eerste voorstellen. Het voorlopig ontwerp stelde een watertuin voor die de Vestinggracht met de Wieltjesgracht verbindt. In het plan stond een spiegelvijver getekend, met een watertuin en spelelementen.

Derde bijeenkomst

Op de Ieperse gemeenteraad vroeg de raadslid Jo Baert (CD&V) zich af of die plannen nu definitief zijn. “Er vonden al twee bijeenkomsten plaats over de herinrichting van deze site. De tweede keer waren de plannen al heel concreet nadat ze waren aangepast aan de bekommernissen van de buurtbewoners tijdens de eerste vergadering. Toen werd gezegd dat de buurt een derde keer zou uitgenodigd worden om dan hopelijk de definitieve plannen te kunnen inkijken en de timing te vernemen van de werken. Deze bijeenkomst zou plaatsvinden in november 2019, maar het blijf stil.”

Kasteelgracht

“Het derde moment zou volgens de initiële timing eind 2018 hebben plaatsgevonden, maar het vorige stadsbestuur heeft dat niet gedaan”, antwoordt schepen Philip Bolle. “De site werd verlaten in 2002, werd in 2009 geruisloos beschermd als monument en ondertussen staat de site al zeventien jaar te verkommeren. Er zal ooit iets mee moeten gebeuren, maar laat me meteen stellen dat dit bestuur niet onverdeeld gelukkig is met het dure ontwerp, meer specifiek met het ontwerp van de bovenbouw dat gevat zit tussen de muren van het voormalig bad. We erkennen de noodzaak om het waterverhaal af te maken: de al dan niet ondergrondse verbinding tussen Kasteelgracht en Hoge Wieltjesgracht moet er opnieuw komen en wij willen de mogelijke subsidies zeker benutten.”

Onroerend Erfgoed

Volgens de schepen zal de burgemeester in haar functie als parlementair bij Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een gemotiveerd verzoek indienen om de gedeeltelijke bescherming van de site op te heffen. “De ruimte en de ligging van het gewezen openluchtzwembad bieden meer potentieel dan het ontwerp dat voorligt en waar niemand warm of koud van wordt. We hopen dat de minister op ons verzoek zal ingaan, zodat we deze schandvlek nog in deze legislatuur kunnen opkuisen.”