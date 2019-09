Stadsbestuur werkt actieplan tegen zwerfvuil en sluikstorten uit Christophe Maertens

03 september 2019

17u35 0 Ieper De stad Ieper is een actieplan rond zwerfvuil en sluikstorten aan het uitwerken. “Heel binnenkort lanceren we een opvallende en gerichte actie rond afval van sigarettenpeuken en kauwgom.”

Uit de resultaten van de bevraging ‘Kvraagetaan de Ieperlingen’ komt netheid op de tweede plaats te staan in het lijstje van de suggesties. “Het klopt dat de Ieperlingen zwerfvuil en sluikstorten als een ergernis ervaren”, aldus bevoegd schepen Valentijn Despeghel (sp.a) op de gemeenteraad. “Vandaar dat wij hier op inzetten en werk maken van een actieplan. We willen hier niet over één nacht ijs gaan, want er zijn veel voorbeelden hoe het niet moet. Onze milieudienst is in samenwerking met intercommunale IVVO alle goede en slechte cases die er in Vlaanderen zijn aan het oplijsten. Op basis van al deze info willen we werken aan een concreet actieplan voor de komende jaren.”

“Ik kan u al meedelen dat we binnenkort gaan verrassen met een opvallende en gerichte actie rond afval van sigarettenpeuken en kauwgom. Voor deze actie werken heel wat verschillende stadsdiensten in alle stilte nauw samen met IVVO en Mooimakers. U hoort ervan.”