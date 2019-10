Stadsbestuur stuurt plannen heraanleg De Leet bij: meer parkeerplaatsen op pleinen Christophe Maertens

01 oktober 2019

16u40 11 Ieper Het Iepere stadsbestuur heeft het plan voor de heraanleg van De Leet bijgestuurd. Er blijven meer parkeerplaatsen over en de waterpartijen worden hertekend. “We willen dat De Leet, en bij uitbreiding de volledige binnenstad, bereikbaar is voor iedereen en voor alle vervoersmiddelen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Het idee om De Leet als centraal plein in te richten, bestaat al lang. Toen Aquafin grote rioleringswerken in de binnenstad aankondigde, besloot het vorige stadsbestuur de inrichting van de hele buurt te herdenken: niet alleen De Leet, maar ook het Sint-Maartensplein, het Astridpark en de Janseniusstraat. Het nieuwe schepencollege heeft nu enkele aanpassingen aan het originele plan doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een toename van het aantal parkeerplaatsen en een hertekening van de waterpartijen. Voor het overige blijft het plan ongewijzigd.

Meer parkeerplaatsen

“We willen dat De Leet, en bij uitbreiding de volledige binnenstad, bereikbaar is voor iedereen en voor alle vervoersmiddelen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat is cruciaal voor de bewoners, handelaars en bezoekers. Momenteel zijn er op het Vandenpeereboomplein 91 parkeerplaatsen. Volgens het eerste plan zou dit gereduceerd worden tot 21, maar wij brengen dat op tot 51. Wat betreft het Sint-Maartensplein zou het aantal parkeerplaatsen oorspronkelijk dalen van 97 naar 34. In het vernieuwde plan zullen er 61 parkeerplaatsen overblijven.”

Volgens de burgemeester gaat het om ‘verdampbare’ parkeerplaatsen. “Dat zijn parkeerplaatsen die kunnen verdwijnen: tijdelijk - bijvoorbeeld als er evenementen op het plein plaatsvinden - of permanent, mocht dat na evaluatie opportuun blijken. Om deze verdampbare parkeerplaatsen mogelijk te maken, worden de ruimtes voor parkeren minimaal aangeduid. Alleen de zones voor mensen met een beperking blijven duidelijk zichtbaar. Er komen ook parkeerplaatsen voor kortparkeerders om ‘shop and go’ mogelijk te maken. Op die plaatsen kun je maar een korte periode parkeren, de tijd die je nodig hebt om enkele boodschappen te doen. Verder zullen voldoende fietsenstallingen worden voorzien.”

Fontein

De groene parkzone blijft behouden zoals in het oorspronkelijke plan. De buurt rond de kathedraal en het Astridpark wordt een groene parkzone, met ruimte voor spelen, picknicken en uitrusten. Vanuit het park krijgen de mensen zicht op de Sint-Maartenskathedraal. Aan de westzijde van de Leet blijft een waterpartij voorzien, maar de invulling verandert. “De waterbakken worden vervangen door een dynamische grondfontein met wisselende waterstralen en kleureffecten”, legt burgemeester Talpe uit. “Dat is leuk voor kinderen om in te spelen en is handig als er grote evenementen op De Leet worden georganiseerd. Het plein kan zo snel en efficiënt vrij gemaakt worden. Een grondfontein is bovendien een pak makkelijker te onderhouden. Tussen de gevelrij en de waterpartij is er ruimte voor terrassen en zitbanken.”

Infomarkt

Het stadsbestuur wil het aangepaste plan op dinsdag 15 oktober aan de Ieperlingen voorstellen op een infomarkt. Tussen 18 uur en 20 uur kan iedereen het Museumcafé vrij in en uit lopen en er ook alle info opvragen. Bewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Na deze infomarkt wordt het openbare onderzoek opgestart. Door de timing van de rioleringswerken verloopt alles in een stroomversnelling. Van zodra de vergunningsprocedure beëindigd is, kunnen de werken opstarten. Als alles goed loopt, is dat tegen het najaar van 2020. Eenmaal opgestart, zullen deze werken minstens twee jaar duren.