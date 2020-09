Stadsbestuur stelt Kattenstoet een jaar uit, maar werkt aan alternatief programma: “Er is niets verloren” Christophe Maertens

23 september 2020

12u46 134 Ieper In Ieper gaat de driejaarlijkse Kattenstoet, goed voor telkens zo’n 50.000 toeschouwers, die in 2021 stond gepland niet door. Aan het evenement gaan maandenlange voorbereidingen aan vooraf en daarom kon een beslissing niet langer worden uitgesteld. “Maar er is niets verloren, alles wat we tot nu hebben gerealiseerd gaat gewoon een jaar in de koelkast.”

Op 9 mei 2021 zal de 46ste editie van de Kattenstoet niet door de straten van Ieper trekken. In samenspraak met het directiecomité van het evenement besliste het Ieperse stadsbestuur de editie uit te stellen naar 2022. “Aan de Kattenstoet gaan maandenlange voorbereidingen vooraf, het was dus noodzakelijk om de beslissing nu al te nemen”, verduidelijkt Diego Desmadryl, schepen van Evenementen en voorzitter van het directiecomité van de Kattenstoet. “Op dit moment kunnen de voorbereidingen met de vele vrijwilligers en meer dan 2000 figuranten moeilijk coronaproof worden georganiseerd. Bovendien is het onzeker of de editie in mei effectief kan doorgaan, en dat zou zonde zijn van de vele inspanningen. Dit was geen gemakkelijke beslissing. We betreuren het enorm dat de Kattenstoet niet kan plaatsvinden, maar veiligheid en gezondheid primeren uiteraard.” De volgende editie van de Kattenstoet staat nu gepland op 9 mei 2021. “De vele medewerkers zijn alvast gemotiveerd om er in 2022 een spetterende editie van te maken! We denken nu ook volop na over een alternatief coronaveilig programma om op 9 mei 2021 Ieper alsnog in de schijnwerpers te zetten als kattenstad.”

Kattenwerping

Bart Cafmeyer, regisseur van de stoet, zegt het uiteraard jammer te vinden dat de stoet niet zal plaatsvinden, maar heeft begrip voor de beslissing. “Wij waren in het voorjaar al begonnen met de voorbereidingen van de stoet. In juni was er nog een vergadering met alle betrokken partijen, maar toen werd nog niets beslist. Ik werkte gewoon verder aan het script en had ook al een thema gekozen. Op de laatste vergadering in september zag het er echter niet goed meer uit. Het is een logische beslissing om de editie van volgend jaar te annuleren. Maar er is hoop: want alles wordt gewoon een jaar uitgesteld. Wat we tot nu al realiseerden kan gewoon even in de koelkast.” Bart begint nu wel meteen aan de uitwerking van een alternatief programma. “Maar hoe dat er precies zal uitzien, weet ik nog niet.”

Ook stadsnar Brian Claeys had zich al vragen gesteld, maar dan eerder in verband met de restauratie van de Belforttoren. De nar gooit de ‘katten’ van halfweg de toren naar beneden tijdens het gebeuren. Nu het bouwwerk in de steigers staat voor restauratie zou dat niet mogelijk zijn geweest, maar zijn bezorgdheid mag hij voor een jaar opbergen. Tegen dan zouden de restauratiewerken al achter de rug moeten zijn.

Japan

De driejaarlijkse Kattenstoet, met een stoet op zondagmiddag en een aankondigingsprogramma op zaterdagavond, is een van de succesvolste stoeten in Vlaanderen. Het gebeuren lokt telkens zo’n 50.000 toeschouwers uit binnen- en buitenland, waarvan 5.000 uit Japan. Bij elke editie pakt de stoet uit met enkele vernieuwingen, zoals nieuwe praalwagens, kledij en verhaallijnen.

De Kattenstoet trok voor het eerst uit in 1938, weliswaar toen nog in een mini-versie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen stoet, maar op 17 maart 1946 was het opnieuw feest. In 1955 liet toenmalig burgemeester Albert Dehem voor eerst een grotere versie van de stoet uitrukken met in totaal 1.500 figuranten. Sindsdien trekt om de drie jaar een Kattenstoet door de stad, enkel corona kan dat een halt toeroepen.