Stadsbestuur stelt ambitieuze meerjarenplanning voor: “We gaan 60 miljoen euro investeren in Ieper en de deelgemeenten” Christophe Maertens

03 december 2019

06u30 0 Ieper Het stadsbestuur gaat de komende jaren zestig miljoen euro investeren in Ieper en de deelgemeenten. Dat blijkt uit het meerjarenplan voor 2020-2025. “Nu kunnen we eindelijk onze eigen ambities realiseren en dat zijn er heel wat. Al werden we wel geconfronteerd met enkele onverwachte financiële uitgaven. Vooral de vaststelling dat het stedelijk zwembad dringend aan vernieuwing toe is, is zwaar om dragen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Voor- en tegenstanders zijn het erover eens: sinds de nieuwe meerderheid aan de macht kwam, is in Ieper een nieuwe wind voelbaar. Volgens de bestuursploeg is dat op verschillende vlakken duidelijk: terrasjes mogen voortaan het hele jaar blijven staan, het plan voor De Leet werd bijgestuurd, Ieperlingen krijgen meer inspraak, meer aandacht voor fiets- en wandelcomfort bij de heraanleg van straten in de binnenstad en het proefproject met de autoloze Menenstraat. “Budgettair werkten we nog binnen het beleid van de vorige bestuursploeg”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

Stedelijk zwembad

“Met dit nieuwe meerjarenplan kunnen we nu onze eigen ambities realiseren en dat zijn er heel wat. Onze bestuursnota bevat 205 concrete acties en we zijn heel trots dat we daar negentig procent van zullen kunnen realiseren deze legislatuur. De stadsdiensten hebben ons wel gewezen op een aantal onvermijdelijke investeringen, kosten en renovaties”, gaat de burgemeester verder. “We worden geconfronteerd met enkele onverwachte financiële uitdagingen, zoals de aanzienlijke verhoging van de dotatie voor de brandweer, maar vooral de vaststelling dat het stedelijk zwembad dringend aan vernieuwing toe is, is zwaar om dragen.”

Inspraak

De grote lijnen van het meerjarenplan komen uit de grote bewonersvergadering van begin dit jaar. Het stadsbestuur heeft rekening gehouden met de bekommernissen en suggesties van de Ieperlingen. “Alle acties zijn samen goed voor zestig miljoen euro aan investeringen in Ieper en de deelgemeenten”, weet schepen van Financiën Eva Ryde. “We gaan slim en duurzaam om met de centen van de Ieperlingen. De jaarlijkse positieve balans die in dit meerjarenplan zit vervat, bewijst dat. Bovendien eindigen we binnen dit plan in 2025 met 2,8 miljoen euro aan ruimte om nieuwe leningen aan te gaan.”

De plannen worden onder verschillende thema’s ondergebracht. Hieronder sommen we er een paar op.

Een Ieper dat bruist

• De meest opvallende investering is een nieuw zwembad.

• Dikkebus krijgt een modern ontmoetingscentrum en voor Boezinge wordt grond aangekocht.

• Het Belle Godshuis in de Ieperse binnenstad wordt omgebouwd tot kunstenhuis.

Een Ieper dat onderneemt

• Ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein in Vlamertinge.

• Leegstand in de binnenstad nauw in de gaten houden en creatief aanpakken.

• Boerenmarkt met lokale producten organiseren.

Een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt

• Toerismebussen worden maar beperkt toegelaten in de binnenstad. Er komt een geschikte busparking.

• Aantal parkeerplaatsen in de binnenstad blijft gelijk en er komt een systeem van ‘slim parkeren’.

• De stad moet fiets- en wandelvriendelijker worden.

Een warm Ieper, waar iedereen zijn plaats vindt

• Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte ruimte voor een modern en goed uitgerust dienstencentrum.

• De strijd tegen kinderarmoede wordt verscherpt.

• Intensieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers.

Ieper, een plek waar het goed wonen is

• De Leet, Sint-Maartensplein en Vlamertinge worden heraangelegd.

• Investeren in de renovatie van sociale woningen.

• Er komt een nieuw stadsdeel tussen de Rijselpoort en de Dikkebusseweg.

Een Ieper dat luistert

• Gratis wifi in de winkelstraten.

• Online platform lanceren waar Ieperlingen hun menig kunnen geven.

• Onderzoek naar de mogelijke herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Ieper en de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hollebeke.

Het stadsbestuur sluit niet uit dat het meerjarenplan de komende jaren nog zal wijzigen. “Het is geen statisch, maar een dynamisch plan”, besluit burgemeester Talpe. “Nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten volgen we op de voet en kunnen ons dwingen het plan bij te sturen. Wat wel zeker is, is dat we het belang van onze stad, haar deelgemeenten en al onze inwoners altijd voorop stellen.”