Stadsbestuur schat kosten voor nieuw skatepark tussen 135.000 en 200.000 euro Christophe Maertens

05 juni 2019

18u15 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur schat het kostenplaatje van een nieuw skatepark tussen 135.000 en 200.000 euro. “Dat is althans wat respectievelijk Poperinge en Roeselare hebben geïnvesteerd in hun skatepark. Alles hangt natuurlijk af van de uitvoering.”

“Vorige week las ik in de krant dat het skatepark aan de Fenix versleten is”, zegt raadslid Nancy Six (Vlaams Belang). “Skaters kunnen blijkbaar met voorstellen voor een nieuw skatepark terecht bij de jeugddienst en schepen Soenen. Ik zou voorstellen om via sociale media een oproep te doen naar skaters toe, kwestie van meer mensen te bereiken. Vorig jaar is er nog een brainstormsessie geweest, maar met een beperkte groep.”

Six vraagt zich af welk kostenplaatje er aan een nieuw skatepark hangt, met daarbij de vergelijking tussen houten met betonnen rampen. “De levensduur van een betonnen skatepark is uiteraard veel langer dan de houten constructies die we nu hebben”, zegt schepen Dimitry Soenen (N-VA). “Beton is ook beter bestand tegen vandalisme. Het skatepark moet ook voldoen voor verschillende sporten: BMX’en, steppers en uiteraard skateboarden.”

De schepen heeft wel oren naar het voorstel om skaters inspraak te geven via sociale media. “Er zijn al vier gesprekken geweest met zowel de skaters die tien jaar geleden betrokken waren bij de opbouw als met de nieuwe generatie skaters. We zijn ook ingegaan op de vraag van een klas om inspraak te krijgen. Onze jeugdopbouwwerker trok al met een groep jongeren naar verschillende skateparken om inspiratie op te doen. Wat de prijs betreft, verwijzen we naar bijvoorbeeld Roeselare en Poperinge, die respectievelijk 200.000 euro en 135.000 euro hebben geïnvesteerd.”