Stadsbestuur neemt maatregelen tegen droogte: “Met tal van kleine en grotere ingrepen gaan we de uitdaging aan” Christophe Maertens

11 augustus 2020

10u01 0 Ieper Er komt een nieuw bufferbekken in Vlamertinge. Dat is slechts een van de maatregelen dat het Iepers stadsbestuur neemt om het droogteprobleem aan te pakken. “We zijn wel degelijk bezig met een duurzaam waterbeleid.”

Eerder riep Ieper als eerste West-Vlaamse gemeente een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen in de stad. Momenteel staan bijna alle beken droog. Milieuschepen Valentijn Despeghel (sp.a) trekt aan de alarmbel. Despeghel wil een grondige herziening van het Vlaamse landbouw- en waterbeleid. “Vlaanderen moet dringend keuzes maken.”

Oppositiepartij CD&V zegt dat het stadsbestuur beter in eigen boezem kijkt. “We ontkennen het groeiend droogteprobleem niet, maar dat is een reden temeer dat het stadsbestuur dringend werk moet maken van een waterplan”, aldus raadslid Miguel Gheysens (CD&V). “Dit plan moet duidelijkheid scheppen over de manier van beheren van de waterlopen, een toekomstvisie bevatten voor het gebruik van water en de oppompcapaciteit in kaart brengen.”

Waterbergend vermogen

“Het feit dat de stad Ieper zelf een captatieverbod heeft afgekondigd, is het bewijs dat we met duurzaam waterbeleid bezig zijn”, reageert schepen Despeghel. “Hadden we gewacht op de provinciale ‘droogtecommissie’ dan zou al het water in de waterlopen zijn weggepompt met als gevolg vissterfte en beschadiging van de oevers en vegetatie.“

De schepen benadrukt dat het stadsbestuur al eerder maatregelen invoerde. “Zo staan we ophogingen van akkers en weiden in valleigebieden niet langer toe.” Ondertussen liggen de plannen klaar om samen met de provincie en de firma Valcke een nieuw bufferbekken te graven in Vlamertinge. “Het project ‘Herwaarderen van de Wijschatebeek’ zorgt ervoor dat we het waterbergend vermogen in de waterloop kunnen vergroten en de waterkwaliteit verbeteren”, aldus de schepen. “En via het project WATER-LAND-SCHAP zijn we met tal van regionale partners aan het werk om stroomopwaarts, van onder andere de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek-Wijtschatebeek, het waterbergend vermogen te verhogen.”

Hemelwater

Het stadsbestuur zegt ook in stedelijk gebied actie te ondernemen. “Zo moet bij grote bouwprojecten het opgepompt water opgevangen en hergebruikt worden. Bij de dorpskernvernieuwingen gaan we bij de openbare gebouwen grote waterciternes in de grond stoppen om het hemelwater op te vangen. In wijken zorgen we voor een robuustere vegetatie door gazons om te vormen naar bloemenrijk hooiland waardoor de bodem minder vlug uitdroogt. Dit betekent uiteraard geen eindpunt, integendeel. Samen met alle partners in waterbeheer, lokaal en regionaal, zullen wij verder hard werken om met tal van kleine en grotere ingrepen de droogte uitdaging aan te gaan.”