Stadsbestuur motiveert het rooien van bomen op De Leet: “Een deel was op een verkeerde locatie ingeplant” Christophe Maertens

08 oktober 2020

Met het verwijderen van de lindebomen op het Vandenpeereboomplein zijn de werken voor de heraanleg van De Leet effectief van start gegaan. Met het verwijderen van de lindebomen op het Vandenpeereboomplein zijn de werken voor de heraanleg van De Leet effectief van start gegaan. Het vellen van de bomen veroorzaakte nogal verontwaardiging bij enkele buurtbewoners en Ieperse oppositiepartijen. Schepen Ives Goudeseune (sp.a) zegt nu dat een deel van de bomen in het verleden op een verkeerde locatie waren ingeplant. "Ze stonden te dicht bij de gevels."

Op De Leet zijn nutsbedrijven al enkele weken bezig met het verplaatsen van leidingen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ondertussen werden een aantal bomen tegen de vlakte gewerkt. “Deze jammerlijke stap is noodzakelijk om van De Leet en omgeving een groene oase te kunnen maken waar bomen alle kansen krijgen. Welke bomen konden blijven staan, werd bepaald op basis van een waardering door de bomenexperts van onze groendienst in samenwerking met de ontwerpers. Laat het duidelijk wezen dat dit geen evidente keuze was. Echter, een deel van de bomen werd vroeger op een verkeerde plaats ingeplant”, zegt de schepen.

“Foute inplantingen uit het verleden moeten we kunnen rechtzetten. De lindebomen op De Leet stonden te dicht tegen de gevels waardoor we ze heel regelmatig stevig moesten snoeien. Een aantal van de bomen was beschadigd door aanrijdingen en enkele leden aan hartrot. Omdat die bomen niet meer in goede conditie waren, bleek verplanten zowel technisch en financieel niet haalbaar. Daarom werd gekozen om de bomen te rooien. In de Boomgaardstraat hebben we al bewezen dat we bij het heraanleggen van wegen waardevolle bomen proberen te redden, al zorgt dit voor soms een serieuze meerkost van duizenden euro’s.”

Stam inpakken

“Ook in het aanpalende park gaan enkele minderwaardige en zieke bomen verdwijnen”, vervolgt de schepen. “De gezonde en beeldbepalende bomen worden uiteraard behouden en die gaan we expliciet beschermen tijdens de werken. Dit doen we door de stam deels in te pakken en de wortelzones maximaal te vrijwaren van graafwerken. De padenstructuur is zelfs lichtjes gewijzigd om zoveel als mogelijk de bomen te vrijwaren. Naast het feit dat er bomen verdwijnen, worden er uiteraard heel wat nieuwe exemplaren aangeplant. Hier kiezen we wel voor het principe: De juiste boom op de juiste locatie. Op het Vandenpeereboomplein komt een nieuwe rij bomen, enkele meters verder van de gevels zodat deze bomen de maximale ruimte krijgen om uit te groeien. Verder worden er in het park en rondom de kathedraal bijkomende bomen aangeplant.”